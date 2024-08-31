岐阜県と三重県内の土砂災害警戒情報が更新されました。 土砂災害警戒情報が新たに発表された地域 【三重県】津市中西部・明和町・玉城町 土砂災害警戒情報が発表中の地域 【岐阜県】揖斐川町・養老町・大垣市・大野町 【三重県】松阪市東部・松阪市西部・いなべ市・多気町・大台町・大紀町・南伊勢町