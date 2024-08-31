札幌１１Ｒ・札幌２歳ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝モンドデラモーレ６月の東京２歳新馬（芝１８００メートル）で勝ち上がったワールドエース産駒。前半１０００メートル１分３秒３のスローペースを、イン３番手で折り合い、２着に１馬身半差をつけた。杉原騎手は「抜け出す脚が速く、いいものを持っています。あとはテンションが上がらなければ」と手応えを話した。２、４、５着馬が次戦で即勝ち上がっており、メンバーレベ