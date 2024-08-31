■サビ前後のメンバー間の絡みにも注目 【動画】深澤辰哉・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平の「EMPIRE」大迫力ダンス Snow Man公式TikTokにて、メンバーの深澤辰哉・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平が4人で新曲「EMPIRE」をダンスする動画が公開された。 音楽がスタートするやいなや深澤がリズムにのり、向井を指さすと、さされた向井はぺこりと一礼。渡辺・阿部もリズムに乗りながらサビを待ち、サビが始まる直