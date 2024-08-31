● ダイヤモンドバックス 9 − 10 ドジャース ○＜現地時間8月30日チェイス・フィールド＞ドジャースの大谷翔平選手（30）が30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発フル出場。2回に43盗塁目となる二盗成功、8回に43号ソロを放ち、メジャー史上初の「43本塁打＆43盗塁」を達成した。初回の第1打席は相手先発・ゲーレンから右翼線を破る痛烈な二塁打を放ち、三進後、3番・フリーマン