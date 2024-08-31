9.3井上尚弥VSドヘニーボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、9月3日に東京・有明アリーナで元IBF世界同級王者TJ・ドヘニー（アイルランド）との4団体防衛戦に臨む。8月31日は神奈川・横浜市内のホテルで両者が会見。心境やコンディションなどを語った。NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で独占無料生配信。戦績は31歳の井上が27勝（24KO）、37歳のドヘニーが26勝（20KO）4敗。4つのベル