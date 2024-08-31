◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・武居由樹―同級１位・比嘉大吾（９月３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が３０日、横浜市内でＷＢＯ世界バンタム級１位・比嘉大吾（志成）との初防衛戦に向けた事前記者会見に出席した。並んで座った２人は笑顔もあり、どこか和やかな雰囲気だったが武居は「（比嘉は）いつもニコニコしてる感