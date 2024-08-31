今年2月から体調不良のため活動を休止していた、声優の二ノ宮ゆいが31日にX（旧ツイッター）を更新。活動再開を報告した。二ノ宮は「皆さまへ」と書き出し、手書きで「日頃より応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま事務の発表の通り、わたくし二ノ宮ゆいは、活動を再開させていただきます。まずは、活動休止から今日まで自らの言葉で皆さまに何もお伝えすることができず、申し訳ありませんでした。多くの方に、大変ご心