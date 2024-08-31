ダンスとマイムを得意とするパフォーマーコンビ「ＧＡＢＥＺ」（ガベジ）が、今月１１日から１８日までスコットランドで行われた世界最大級の芸術祭「ＥｄｉｎｂｕｒｇｈＦｅｓｔｉｖａｌＦｒｉｎｇｅ」（エディンバラ・フェスティバル・フリンジ）で上演した単独ライブ「ＬＩＶＥＭＡＮＧＡ」で「アジアン・アーツ・アワード」の優秀男性パフォーマー賞を受賞した。アジアン・アーツ・アワードは、「エディンバラ−」で