お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（60）が30日放送のニッポン放送「内村光良のオールナイトニッポンGOLD」(後9・00)に出演。視聴している番組などを明かした。この日、リスナーから「私の父は還暦ではないですが、5時に目が覚めるわ、咳はでかいわ、おえつはすごいです」とメールが。内村は「私は3時に目が覚めます。必ず3、4時にトイレに行きます。アルコールでしょうね。寝酒いっちゃうから。だから絶対起