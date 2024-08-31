ディズニーの人気キャラをモチーフにしたガチャ「ディズニーキャラクター ファッションリングコレクション LETS VIBE！」と「ラバFig. ディズニーヴィランズ」が2024年9月上旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。「ディズニーキャラクター ファッションリングコレクション LETS VIBE！」は人気の指輪アイテムの最新弾。「ラバFig. ディズニーヴィランズ」はラバーマスコットの成型方法を応用し、無塗装でカラフ