気象台は、午後1時10分に、洪水警報を津市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を紀北町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】三重県・津市に発表三重県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害1日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間31日夜のはじめ