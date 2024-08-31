【AFP＝時事】（更新）全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は30日、男子シングルス3回戦が行われ、大会第2シードのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は4-6、4-6、6-2、4-6で第28シードのアレクセイ・ポピリン（Alexei Popyrin、オーストラリア）に敗れた。これまで4度大会を制していたジョコビッチが全米3回戦で敗れたのは18年ぶりで、史上最多となる四大大会（グランドスラム）通算25回目