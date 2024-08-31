ソフトバンク和田毅投手（43）と武田翔太投手（31）が31日、福岡県筑後市のファーム施設でキャッチボールを行った。和田はファーム調整中で、武田は4月に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術など競技復帰まで1年〜1年半の手術を受けて復帰を目指している。和田のキャッチボールの要望に右腕は「できないですよ」と話したが、武田は左投げで器用に投げ返す形で実現。西スポWEBOTTO!がXで動画を投稿するとファンは「左かーい」「