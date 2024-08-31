兵庫県の斎藤知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題を巡り、３０日に行われた県議会の百条委員会の証人尋問で、職員らが、告発文書で指摘されていたパワハラ疑惑について証言した。公開での証人尋問に臨んだ杉浦正彦・公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター理事長は、知事の「机をたたいて激怒する」との疑惑について証言。２０２１年９月、当時土木部長だった杉浦氏は、報道された内容に関して知事に呼び出された