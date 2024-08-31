宮崎駿さん【マニラ共同】フィリピンのラモン・マグサイサイ賞財団は31日、「アジアのノーベル賞」といわれるマグサイサイ賞をアニメ映画監督の宮崎駿さん（83）に授与すると発表した。「作品は商業的に成功しただけでなく、人間の在り方への深い理解を表現し、見る人に自省と思いやりを促している」と称賛した。財団は宮崎さんが作品の筋書きを単純化せず「環境保護や平和、女性の権利といった問題を芸術を通して子どもに理解