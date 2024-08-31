台風10号の影響により全国各地で記録的な大雨となり、これまでに6人が死亡、100人以上がけがをし、1人の行方が分からなくなっています。愛知県蒲郡市で住宅が土砂崩れに巻き込まれ男女3人が死亡したほか、徳島県の上板町で住宅の屋根などが崩落し男性が死亡しました。福岡県築上町では川に様子を見に行った男性が遺体で見つかっています。また、佐賀県鹿島市でも男性の死亡が確認されています。鹿児島市では船から男性が