【AFP＝時事】中国・上海で開かれた「ペット・フェア・アジア（Pet Fair Asia）」でトリミングコンテストに参加した犬。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・動画：セレブとお揃い「ペット・ガラ」 今年も開催 米NY・ペットも野良も熱波で病気に 路面は「柔らかい肉球では歩けない」熱さ 印・台湾の地下鉄で「ペットフレンドリー列車」運行