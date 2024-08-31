岡山・北区31日午前２時ごろ 台風10号は30日夜から31日朝にかけて四国を横断し、この影響で岡山・香川の各地で激しい雨が降りました。気象台によりますと、31日午前７時までの48時間の雨量は、香川県東かがわ市引田で217mm、高松市で73.5mm、岡山県新見市千屋で142mm、岡山市で61.5mmなどとなっています。 岡山県によりますと、台風の影響で２人がけがをしました。岡山市南区で30代男性がバイクを運転中に転倒しました。また