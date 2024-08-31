恋愛関係って難しいですよね。特に「友達以上恋人未満」の関係は、境界線が曖昧で悩ましいもの。今回は、そんな「友達以上恋人未満」の相手が何人もいがちなMBTIタイプをご紹介します。■第6位：ENTJ（指揮官）ENTJタイプは自信に満ち、魅力的な存在感を放っているため、異性からの好意を集めやすいのが特徴です。しかし、仕事や目標達成に対する強い意志があるため、恋愛に全てを捧げることは少ないんです。その結果、「友達以上