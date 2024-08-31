男性が本気なのか遊びなのかを見極めるのが難しいこともありますよね。この記事では、男性の誕生月別に、遊びの女限定で言うセリフを解説します。彼が本当にあなたを大切に思っているのか、それともただの遊びなのかを見極めましょう。■1月1月生まれの男性は、計画的で真面目な一面を持っています。彼が遊びの女に対して言う本命っぽいセリフは「君といると将来のことを考えちゃうよ」です。この言葉は、一見すると将来の展望を共