世界240カ国で1億人以上が視聴したプライム・ビデオの「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」の新作が8月29日から世界配信開始された。炎上した「黒人のエルフ」案件を払拭できるか（画像：©Amazon MGM Studios Prime Video）Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は