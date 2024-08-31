株式会社ホームセンターアグロは、2024年9月1日(日)に「防災ハンドブック」をホームセンター全店で配布開始するとともに、兵庫県内のこども園・幼稚園・小学校・高齢者施設など、700カ所以上に順次寄贈していく。本ハンドブックは全8ページで、「まず生きること」「生活の延長が防災」という理念のもと、現在の防災に関する知識や意識のチェック、対応策がわかりやすく記載されている。【写真】兵庫県内700カ所以上に配布される「