みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。肉まん、あんまんで有名な井村屋が、発売60周年を記念して、1964年に発売を開始し人気商品だった「イカスミまん」を8月5日から復刻販売。数量限定で発売と聞き、早速食べてみたのでレポートします！■インパクトのある見た目はそのままによりおいしく進化なんといってもこのインパクトのある見た目！イカスミの黒と具材の赤のパッケージがとても印象的。作