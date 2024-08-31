サンフレッチェ広島は８月31日、クラブの公式Xで同日にホームで行なわれるJ１第29節・FC東京戦の開催決定を報告した。FC東京もこの投稿を引用し、「台風10号の影響が懸念されるなかですので、広島へお越しになるファン・サポーターのみなさまは安全第一での行動をお願いいたします。また、お越しになれないみなさまも、それぞれの場所からチームのサポートを引き続きよろしくお願いいたします」と呼びかけた。FC東京は、29日