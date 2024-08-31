Image: Amazon 試してみたいから、セールは救いです…。掃除ってやはり道具選びが大事。場所場所に適した道具を選べば、掃除は力が要らなかったり、早く汚れを落とせたり、キレイに落とせたりするのです。では大変な水回りではどんな道具が？ と聞かれたら、僕が今気になっているのが洗剤いらず、水だけでキレイになる魔法みたいなブラシ「ゴムポン」。 ゴムポンバスブラシ (グリーン