台風10号の進路に振り回された8月最終週。J-CASTトレンドで最近公開された記事のなかから、編集部が特に「これは！」と選んだオリジナル記事をご紹介しよう。「月見シーズン」到来■本田圭佑さっそう、さらば青春の光・森田哲矢は社長業アピール投資・配当型クラファン発表会サッカー元日本代表・本田圭佑さんが、投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」の公式アンバサダーに就任した。本田さんは2024年8月28日、東京都