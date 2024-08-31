「SMILE―UP.（スマイルアップ）」は31日までに公式サイトを更新し、故ジャニー喜多川元社長による性加害問題で、被害者救済委員会の設置から約1年が経過したことを受け、被害補償の実施状況の現状を報告した。30日に「現時点までの被害補償の状況（取りまとめ）とお願い」として更新。「弊社は、被害補償の実施状況について、昨年12月末以降、月の半ばと月末の毎月合計2回、みなさまにご報告して参りました」としたうえで「昨