【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３０日（日本時間３１日）、メジャー史上初の「４３本塁打、４３盗塁」を達成した。敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に１番指名打者で出場し、二回に死球で出て二盗を決め、４３盗塁に到達。八回に４３号ソロ本塁打を左中間に放った。大谷は２３日にメジャー６人目の「４０本塁打、４０盗塁」を史上最速で達成。パワーとスピードを兼