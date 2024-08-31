河野太郎氏（資料写真）自民党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）への出馬を表明した河野太郎デジタル相（衆院１５区）は３１日、読売テレビの報道番組「ウェークアップ」に出演し、党改革の一環として党議拘束の緩和を進める意向を明らかにした。理由として、国会論戦の活性化にも寄与することを挙げた。選択的夫婦別姓制度の導入可否を巡り、党内論議が停滞していることなどを引き「合意が得られない法案はいつまでた