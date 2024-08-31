ロシアのプーチン大統領が9月3日、国際刑事裁判所（ICC）加盟国のモンゴルを訪問することになった。ロシア大統領府が29日に発表した。ICCはロシアのウクライナ侵攻をめぐってプーチン氏に逮捕状を出しているが、ペスコフ大統領報道官はモンゴル側と協議したとし、「懸念はない」と報道陣に話した。【画像】モンゴル国民のロシアへの感情悪化 民主貫き米欧や日本との距離感はICCは昨年3月、プーチン氏に逮捕状を発行。用心深い