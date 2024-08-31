能登半島地震で被災した家屋から取り出されたピアノが子どもたちのアートで生まれ変わり、お披露目されました。珠洲市内の被災した家屋から救出されて金沢に運ばれたもので、能登の子どもたちが「道」をテーマに色とりどりの絵を描きました。この取り組みは珠洲市で音楽教室と英語教室をそれぞれ開いていた女性2人が「地震を忘れないシンボルにしよう」と企画。お披露目のイベントには、YouTubeなどで人気のピアニスト