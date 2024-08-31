一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）主催の「第4回Men's Beautyアワード」が31日、東京ビッグサイトで行われた。野球の独立リーグ栃木ゴールデンブレーブス（BC栃木）で現役を続ける川崎宗則（43）が「マンダムルシード賞」を受賞した。また、ドジャース大谷翔平投手（30）も特別賞を受賞し、ビデオメッセージを寄せた。大谷は「こんにちは。ありがとうございます。いつも応援してくださる、全ての方に感謝して