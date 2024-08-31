台風10号が近づく中、県内は湿った空気の影響を受け各地で雨となっています。台風10号は、和歌山県田辺市の南の海上にあって、あまり速度を上げずに、東寄りに進んでいるとみられます。県内は、所によって強い雨が降り、1時間雨量が加賀中津原で22ミリ、羽咋と白山白峰で21.5ミリなどとなっています。あす朝6時までに予想される24時間の雨量はいずれも多いところで加賀が100ミリ能登が80ミリ台風が熱帯低気圧に変わった後も暖か