◆ 右肘への死球にドジャースファン怒号ドジャースの大谷翔平選手（30）が30日（日本時間31日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に今季43盗塁目となる二盗を決め、メジャー史上初の「43本塁打＆43盗塁」達成に残り1本塁打に迫った。初回の第1打席は相手先発・ゲーレンから右翼線を破る痛烈な二塁打を放ち、三進後、3番・フリーマンの18号2ランで先制の生還。3−2と1点