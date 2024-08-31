「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は広尾駅近くにオープンした、日本とフランスで修業を積んだシェフによる小さなフレンチレストラン。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します