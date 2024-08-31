『ゆうちゃみ２nd写真集 ちゃみSummer』は、９月４日（水）の発売日を目前に控え、期待の声を集めている。宮古島での撮影風景をお届けしている本連載。今回は、透き通る海でマリンスポーツに挑戦するゆうちゃみに密着した。「SUP、得意なんです！」ロケ出発前の打合せで、「宮古島の海でSUP（サップ）をやりたい！」と希望したゆうちゃみ。SUPとは“Stand Up Paddleboard（スタンド・アップ・パドルボード）”の略で、海面に浮かべ