〝インスタグラビアの女王〟似鳥沙也加がこのほど、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。最新写真集「colon:」（KADOKAWA）のＳＮＳに関する苦情に向き合った。 【写真】似鳥沙也加が苦情への思いをつづった投稿と問題視された写真集表紙 似鳥は写真集の表紙に「こうゆう１８禁レベルのものインスタに載せないで欲しいです」と苦情が添えられたメッセージ画像を引用し「こういうメッセージ、たく