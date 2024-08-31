2021年11月に解散した韓国のガールズグループLOVELYZ（ラブリーズ）が、デビュー10周年を記念して再結成し新曲をリリースすると28日、韓国メディアのJTBCが報じた。 【写真】唯一再契約をしていたBabySoul LOVELYZは、2014年11月12日にデビュー。10周年を記念して発売となる新曲も、デビュー時期に合わせて、今年11月のリリースを目標に準備中だ。 所属事務所のWoollim