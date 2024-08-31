読売テレビは31日、系列の日本テレビ系「24時間テレビ47」（8月31日～9月1日）に関する最新情報を公式ホームページなどで発表。大阪市内の同局本社で開催予定だった関連イベントについて、9月1日は一部を除き「午前10時からオープンする予定」と発表した。なお、31日は台風10号接近に伴い、屋内外ともにイベント中止が既に発表されている。 【写真】「24時間テレビ」関西エリアで司会を務めるのは、黒