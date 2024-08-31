鮫島彩さんがWEリーグのキックオフカンファレンスでインタビュアーを担当日本女子サッカーのプロリーグ「WEリーグ」は、4年目のシーズンを迎える。8月26日にはキックオフカンファレンスが行われたなか、元なでしこジャパン（日本女子代表）DF鮫島彩さんが自身の公式インスタグラムを更新し、インタビュアーを務めた様子をアップしている。2021-22シーズンにスタートしたWEリーグは、INAC神戸レオネッサが初代女王に輝き、直近2