安保心結＆原寧々 2024年４月から『おはスタ』（テレ東系）の“おはキッズ”としてレギュラー出演する、安保心結と原寧々。2022年に６年ぶりに開催された第９回「東宝シンデレラ」オーディションファイナリストに選出され、東宝芸能の期待の新人として活動を行っている２人。1984年から不定期で開催されてきた「東宝シンデレラ」オーディションは、沢口靖子や長澤まさみ、上白石萌歌、上白石萌音、浜辺美波、福本莉