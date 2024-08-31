SETIはSearch for Extra Terrestrial Intelligenceの略で、地球外知的生命探査を意味するが、探査活動そのものを指す場合と、米国SETI協会を指す場合がある。【こちらも】1万個超の太陽系外惑星系で知的生命体を探索UCLAらの研究米国SETI協会は、日本でも1980年代に放映されたテレビ番組COSOMOSのナビゲーターとして知られる、米国の天文学者カール・セーガンらによって設立された知的生命探査推進組織だ。同協会は8月21日、