●エヌビディアが売上・純利益ともに過去最高米半導体大手のエヌビディアが28日に発表した2024年5-7月期の決算は、売上高が前年同期比2.2倍の300億4000万ドル（約4.3兆円）、純利益も同2.7倍の165億9900万ドル（2兆4000億円）で、いずれも四半期ベースでは過去最高となった。【こちらも】FRB利下げ示唆で、円高・株安が進むのか!?エヌビディアの株価は時間外取引で一時8%下落し、その他の大型株も下落した。FRB（米連邦準備