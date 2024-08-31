台風10号は和歌山県周辺を東南東へ進んでいると推定され、県内は1日にかけて大雨になるところがあると予想されています。台風10号は現在和歌山県田辺市の南南西およそ50キロを1時間におよそ15キロの速さで東南東へ進んでいると推定されています。県内は1日にかけて大気の状態が不安定になり、大雨になるところがあると予想されています。こちらは現在の松本市の様子です。この時間になって、雨脚が強くなってきました。県内は、1日