◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第２日（３１日、岐阜・ゴルフ５ＣみずなみＣ＝６５５９ヤード、パー７２）雷雲接近が見込まれるため、午前７時から午前８時に遅らせてスタートしたが、午前９時３４分に雷雲接近のため、中断された。首位と４打差の３８位からスタートした吉本ひかる（マイナビ）が７番まで三つスコアを伸ばし、首位と１打差の４位に浮上した。第１日に５アンダーで首位に並んだ村田歩香（ニトリ