お笑いタレント・東野幸治が司会を務める大阪・ＡＢＣテレビの情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（関西ローカル）の３１日の生放送で、自民党の総裁選について討論した。岸田文雄首相の退陣で、自民党の総裁選は立候補者が最低８人は出るのでは、という混戦状態。ゲストの漫才師・オール巨人は、東野の「なってほしくない人は？」の問いに「河野太郎さん。態度がどうにもこうにも…（良くない）。親中やし。小