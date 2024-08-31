俳優のキム・ソンチョルが、ケーキのモデルに抜擢された。PARIS BAGUETTEは8月28日、「ティラミス」商品のモデルであるキム・ソンチョルとコラボし、「ティラミスケーキ」キャンペーンを展開すると明らかにした。PARIS BAGUETTEは最近、SNSを熱く盛り上げた「ティラミスケーキ・チャレンジ」の主人公であるキム・ソンチョルをモデルに抜擢した。これと共に広告映像の公開、新商品の発売、イベント展開など、新しい方法で商品をPRす