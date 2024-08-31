日本テレビ系「金曜ロードショー」（午後９時）で３０日、ジブリの名作「天空の城ラピュタ」（１９８６年）が放送された。「金曜ロードショー」の公式Ｘ（旧ツイッター）では放送中に見所をピックアップ。「スタジオジブリ作品には様々な料理が登場しますが、どの料理もおいしそうですよね！その中でもファンの間で“ラピュタパン”と呼ばれて親しまれているのがこちら！スタジオジブリ作品に登場する料理はどれもこだわりを持