名古屋市中区の信号交差点で8月31日未明、横断歩道を渡っていた女性がバイクにはねられ、意識不明の重体です。31日午前1時40分ごろ、中区松原3丁目の古渡町交差点で、横断歩道を渡っていた50代くらいの女性が、左から直進してきた2人乗りのバイクにはねられました。この事故で女性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。バイクを運転していた南区に住む17歳の少年は、足などに痛みを訴え、後ろに乗っていた女性も腰