3人組グループ・timelesz の新メンバーオーディション『timelesz project-AUDITION-』。強い覚悟で挑む“仲間探しの旅”に迫る短期集中企画『timelesz project-AUDITION- DOCUMENTARY』が、9月11日のグラビア雑誌『anan』（マガジンハウス）でスタートする。誌面では3人と候補生たちの“熱意と覚悟”、そして“その瞬間”を取材する。【写真あり】オーディション審査中のtimelesz今年4月1日より、Sexy Zoneからtimeleszへの改